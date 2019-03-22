رياضة | إيطاليا تتطلع لبداية مثالية في تصفيات أمم أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيطاليا تتطلع لبداية مثالية في تصفيات أمم أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى منتخب إيطاليا لاستغلال مهاراته التكتيكية والفنية، لتعزيز سجله التهديفي، وذلك حينما يواجه فنلندا الأحد المقبل، في أول مباريات المجموعة العاشرة لتصفيات كأس أمم اوروبا لكرة القدم (يورو 2020) في مدينة أوديني الإيطالية.



وقال مدرب منتخب ايطاليا روبرتو مانشيني، إنه يسعى لتقديم كرة هجومية وفنية كبيرة، وذلك ضمن مساعيه لإصلاح الأمور داخل الفريق الذي لم يتأهل إلى كأس العالم في نوفمبر 2017 للمرة الأولى منذ 50 عاماً.

وفاز مانشيني بثلاث مباريات وخسر مباراتين، كما أنه لديه سجل أهداف متعادل ( سجل 8 أهداف وتلقى مثلها في شباكه)، لكن المشجعين أعربوا عن تقديرهم للدور الذي يقدمه المدرب مع الفريق في الاستحواذ على الكرة، إلى جانب نظافة شباكهم في المباريات الثلاث الأخيرة.

وفازت إيطاليا على بولندا 1-0، وتعادلت سلبياً مع البرتغال في أواخر العام الماضي في المجموعة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية، إذ تصدرت البرتغال المجموعة وهبطت بولندا للمستوى الثاني بتذيلها الترتيب، فيما احتلت إيطاليا المركز الثاني.

وتستمد إيطاليا ثقتها في مشوارها بتصفيات (يورو 2020)، من الجناح الأيمن فيديريكو بيرنارديسكي، الذي يحظى بموسم جيد مع يوفنتوس حالياً. Advertisements

وسيفتقد مانشيني خدمات جناح نابولي، لورينزو إنسيني، فيما غادر فيديريكو كييزا معسكر المنتخب، بسبب معاناته من مشاكل عضلية.

وتم استدعاء فابيو كوالياريلا (36 عاماً) لقائمة المنتخب، إذ يتصدر هدافي الدوري الإيطالي برصيد 21 هدفاً، لكن مانشيني استدعى أيضاً لاعب يوفنتوس، مويس كين (19 عاماً)، وكذلك مهاجم لاتسيو، شيرو إيمبولي، صاحب 35 مشاركة دولية، فيما يأمل لاعب وسط روما، نيكولا زانيولي (19 عاما)، في تمثيل إيطاليا للمرة الأولى.

وفاز منتخب إيطاليا (بطل العالم أربع مرات)، باللقب القاري مرة واحدة فقط عام 1968، ووصل إلى نهائي 2012، لكنه خسر 0-4 أمام إسبانيا، وفي يورو 2016 ودع منتخب الآزوري المسابقة من دور الثمانية أمام المنتخب الألماني بركلات الترجيح.

وكانت فنلندا، التي لم تصعد إلى نهائيات أمم أوروبا مطلقاً، تأهلت للمستوى الثاني لدوري الأمم الأوروبية، في مجموعة ضمت إلى جانبها كلاً من المجر وإستونيا واليونان، ورغم ذلك خسرت ثلاثة من آخر أربع مباريات لعبتها بما فيها اللقاءات الودية.