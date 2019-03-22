رياضة | أتلانتا هوكس يصعق يوتا جاز في دوري السلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أتلانتا هوكس يصعق يوتا جاز في دوري السلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز أتلانتا هوكس بنتيجة 117-114، على ضيفه يوتا جاز، ليؤجل تأهله إلى الأدوار الإقصائية بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، الليلة الماضية.

وتراجع جاز إلى المركز السابع في القسم الغربي برصيد 42 فوزا و30 هزيمة، متساويا مع أوكلاهوما سيتي ثاندر وسان أنطونيو سبيرز صاحبي المركزين الخامس والسادس على الترتيب.

ويملك لوس أنجلوس كليبرز الرصيد ذاته، لكنه يحتل المركز الثامن، وهو آخر المراكز المؤهلة للأدوار الإقصائية، ويتقدم بـ 8 انتصارات على سكرامنتو كينجز صاحب المركز التاسع الذي خاض 70 مباراة.

وبدا جاز في طريقه للفوز بتقدمه بفارق 8 نقاط، لكنه فرط في تفوقه ليخطف هوكس فوزا مثيرا بثلاث نقاط.

وسجل تراي يانج، أحد المرشحين لجائزة أفضل مبتدئ في الموسم، 23 نقطة لهوكس بالإضافة إلى 11 تمريرة حاسمة.

ويأتي هوكس في المركز 12 في الشرق برصيد 25 فوزا و48 خسارة، ولا يملك فرصة في بلوغ الأدوار الإقصائية.