رياضة | المنتخب الأوليمبي في مهمة صعبة أمام أمريكا وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنتخب الأوليمبي في مهمة صعبة أمام أمريكا وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي منتخب مصر الأوليمبي مع نظيره الأمريكي، اليوم الجمعة، ضمن استعدادات الفراعنة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وضم شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، بعض الوجوه الجديدة، مع تواجد 5 لاعبين من المنتخب الأول، وهم صلاح محسن ومصطفى محمد وعمار حمدي وأحمد فتوح وعبد الرحمن مجدي.

ودخل الفريق، في معسكر بإسبانيا، منذ الأحد الماضي، ويستمر حتى 27 مارس الحالي، ويشهد خوض مباراتين وديتين أمام منتخبي أمريكا وهولندا، يومي 22 و26 من الشهر ذاته.

ويمتلك المنتخب المصري، مجموعة كبيرة من المواهب التي تشارك مع أنديتها في الدوري المصري، أمثال رمضان صبحي وناصر ماهر وكريم نيدفيد في الأهلي، وناصر منسي لاعب بيراميدز، وإمام عاشور لاعب حرس الحدود، ومحمود مرعي وأحمد بيكهام ثنائي وادي دجلة، وكريم العراقي لاعب المصري، ومحمد صادق لاعب الإسماعيلي.

وشاركت مصر في الدورات الأولمبية، 11 مرة، وكانت أول مشاركة في أولمبياد 1920 بأنتويرب البلجيكية، ولعل آخر ظهور كان في أولمبياد لندن 2012.

ولعب المنتخب المصري الأولمبي، 32 مباراة في الأولمبياد، بواقع 10 انتصارات و4 تعادلات و18 هزيمة، وسجل 65 هدفًا مقابل استقبال 87 هدفًا.

Advertisements

رئيس الزمالك يطالب جروس بمنح أيمن حفني فرصة أمام الأهلي