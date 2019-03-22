رياضة | فينوس تتوهج تحت شمس ميامي.. وأوساكا تودع نعومي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فينوس تتوهج تحت شمس ميامي.. وأوساكا تودع نعومي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تألقت الأمريكية فينوس وليامز، الحاصلة على لقب ميامي المفتوحة للتنس ثلاث مرات، وتخطت عقبة السلوفينية دليلة ياكوبوفيتش، المتأهلة من التصفيات بنتيجة 7-5 و6-3، في الدور الأول، في يوم شهد عودة الجمهور للمدرجات وعودة الشمس للسطوع مجددا.

وعقب يومين من هطول شبه مستمر للأمطار، دشنت مباراة وليامز في ملعب مؤقت سعته 13800 متفرج، يوما مشحونا بالمواجهات.

وبعد تأخر وليامز 5-4 في المجموعة الافتتاحية، انتفضت اللاعبة الأمريكية لتفوز بالأشواط الستة التالية، بعدما كسرت إرسال منافستها ثلاث مرات، لتحسم المجموعة الأولى لصالحها، ثم تتقدم في المجموعة الثانية 3-صفر.

وأظهرت ياكوبوفيتش، البالغة من العمر 27 عاما، التي تشارك لأول مرة في بطولة كبيرة تنظمها رابطة اللاعبات المحترفات، بعض المقاومة في وقت مبكر، واستفادت من أخطاء ارتكبتها منافستها الأمريكية، البالغة من العمر 38 عاما، في ضربات الإرسال.

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لكن وليامز، المصنفة الأولى عالميا سابقا، والتي تشارك في ميامي المفتوحة للمرة 20 وهو رقم قياسي، لم تهتز وكسرت إرسال منافستها السلوفينية.

وقالت وليامز: "تجيد (ياكوبوفيتش) تنويع الضربات في زوايا الملعب، كانت منافسة حقيقية، كنت أحاول فقط أن أشعر بضرباتها، هذا هو التحدي الدائم حين تواجه منافسا جديدا".

وعلى ملعب خارجي آخر، لم تصادف ماري أوساكا، الشقيقة الكبرى لنعومي أوساكا، المصنفة الأولى عالميا، النجاح نفسه بعد أن خسرت 6-2 و6-4 أمام الأمريكية ويتني أوسويجوي، المشاركة ببطاقة دعوة.

وستكتفي ماري المصنفة 338 عالميا، بتشجيع شقيقتها نعومي المصنفة الأولى، التي أعفتها القرعة من خوض الدور الأول، حين تواجه في الدور التالي البلجيكية يانينا فيكماير، التي فازت بدورها على الأمريكية ساشا فيكري بنتيجة 3-6، 6-3، 6-1.