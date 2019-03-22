رياضة | ألبا يكشف كواليس علاقتة بـ"إنريكي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألبا يكشف كواليس علاقتة بـ"إنريكي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جوردي ألبا، ظهير برشلونة ، إنه سيكون من الحماقة أن يخسر فريقه لقب الدوري الإسباني ، هذا الموسم، بعدما حقق تفوقًا كبيرًا على المنافسين.

وأضاف ألبا، خلال تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "رغم ذلك، هناك العديد من النقاط المتبقية في المسابقة، ويجب أن نحصدها".

وتابع: "التجديد لبرشلونة؟ النادي طلب مني الاستمرار في كامب نو، وهذه كانت رغبتي أيضًا.. هذا النادي أصبح حياتي، ورغم التأخر في التوقيع على عقد جديد، لكن الأمور تمت بأفضل طريقة، والآن نحن جميعًا سعداء للغاية".

وأكمل نجم "لاروخا": "علاقتي بلويس إنريكي؟ تبدو الأمور جيدة بيننا، سواء في برشلونة سابقًا، أو الآن في المنتخب الإسباني.. هو لديه رأيه الخاص بشأن اللاعبين الذين يضمهم، ولم تكن هناك أي مشكلة في ذلك".

وأردف: "في النهاية نحن تحدثنا كثيرًا عن الشائعات، لكنني أعرف إنريكي، وأعرف جهازه الفني منذ فترة طويلة، لذلك لا توجد أي أزمة".

Advertisements

"نفس الإحساس"

وواصل ألبا: "عندما تم استدعائي لأول مرة إلى المنتخب، في عهد إنريكي، شعرت بنفس إحساس اختياري في صفوف إسبانيا للمرة الأولى، عندما كنت لاعبًا في فالنسيا".

واستطرد: "تلقيت الكثير من الدعم الجماهيري، عندما لم يتم اختياري مرتين في المنتخب.. لدينا الآن منتخب شاب في إسبانيا، لكنه يملك خبرات كبيرة، وهذا أمر جيد، كما أن المدير الفني لديه أفكار واضحة، واللاعبون يطبقونها في الملعب".

وحول العودة للعب مع "لاروخا" في "ميستايا" معقل فالنسيا، فريقه السابق، علق ألبا: "إنه أمر خاص بالنسبة لي، أتمنى أن تكون ليلة رائعة على الجميع.. لا أستطيع اختيار الاستقبال الذي أتلقاه في ميستايا، ودائمًا أكرر أن هذا الأمر يؤلمني، لكنني اعتدت عليه".

وبخصوص الإضافة التي يقدمها ميسي لزملائه في الملعب، أجاب: "إنه يجعل الأمور سهلة للجميع، وعندما تلعب معه لا بد أن تفكر سريعًا.. وأنا تطورت كثيرًا في هذا الأمر".

وأتم بقوله: "ميسي لاعب مختلف، ويستطيع أن يطور من أدائك.. عندما ألعب بدونه ألاحظ الفرق، لأنه يقدم تمريرات سحرية لا يستطيع الآخرون رؤيتها".

