اونلاين | مشاهدة مباراة الارجنتين اليوم بث مباشر| شاهد مباراة الارجنتين وفنزويلا (مباراة ودية)| مباراة Argentina مباشر الآن

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مشاهدة مباراة الارجنتين اليوم بث مباشر| شاهد مباراة الارجنتين وفنزويلا (مباراة ودية)| مباراة Argentina مباشر الآن

يستعد ملعب واندا ميتروبوليتانو لاستضافة مباراة قوية ستجمع بين منتخبي الأرجنتين وفنزويلا اليوم الجمعة والموافق 22 مارس 2019، وذلك في مباراة ودية دولية تأتي في إطار استعداد التانجو لبطولة كوبا أمريكا 2019.

مشاهدة مباراة الارجنتين اليوم بث مباشر| شاهد مباراة الارجنتين وفنزويلا (مباراة ودية)| مباراة Argentina مباشر الآن

وستكون مباراة الأرجنتين مع فنزويلا الودية مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 3 HD، ويدخل التانجو من أجل الفوز ورفع معنويات اللاعبين.

مشاهدة مباراة الارجنتين اليوم بث مباشر| شاهد مباراة الارجنتين وفنزويلا (مباراة ودية)| مباراة Argentina مباشر الآن

وتنطلق مباراة الارجنتين وفنزويلا اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

مشاهدة مباراة الارجنتين اليوم بث مباشر| شاهد مباراة الارجنتين وفنزويلا (مباراة ودية)| مباراة Argentina مباشر الآن

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ويتوقع أن يلعب منتخب الأرجنتين بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إجوستين ماركيسن

خط الدفاع: نيكولاس تاليافيكو - ليساندرو مارتينيز - جيرمان بيزيلا - جابرييل ميركادو

خط الوسط: جيوفاني لو سيلسو - ليوناردو باريديس - آنخيل دي ماريا

خط الهجوم: آنخيل كوريا - لاوتارو مارتينيز – ميسي

مشاهدة مباراة الارجنتين اليوم بث مباشر| شاهد مباراة الارجنتين وفنزويلا (مباراة ودية)| مباراة Argentina مباشر الآن

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخبي الأرجنتين وفنزويلا عبر موقع الخليج 365 الرياضي.