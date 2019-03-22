رياضة | صحفي إسباني يكشف عن هدف ريال مدريد الكبير في عهد زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحفي إسباني يكشف عن هدف ريال مدريد الكبير في عهد زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، للظفر بخدمات الفرنسي الشاب كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان.

وتشير تقارير صحفية إسبانية، إلى أن مبابي يدرس الرحيل إلى ريال مدريد بعد خروج فريقه من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر يونايتد.

وأكد إدواردو إندا، كبير خبراء أوكدياريو: "هدف الريال الكبير هو مبابي، خصوصاً أن بيئة فلورنتينو بيريز جعلته يرى أمر إحضار نيمار سيكون فوضى".

Advertisements

وأكمل حديثه: "وهناك سبب آخر وهو أن مبابي قد سئم من أن يكون مع باريس سان جيرمان ولا يفوز بأي بطولة مهمة".

ويعد مبابي هو طلب زيدان الأول بعد موافقته على العودة لتدريب نادي ريال مدريد بعد إقالة المدرب سانتياجو سولاري.



