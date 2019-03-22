شكرا لقرائتكم هل يختلط الزيت بالماء؟ الأهلى والزمالك يجيبان بـ"نعم"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل فريقا الأهلي والزمالك معسكرا واحدا بأحد الفنادق الكبري، قبل مباراة القمة التي ستجمعهما يوم 30 من الشهر الجاري، علي ستاد برج العرب، في المباراة المؤجلة من الجولة 17 بالدوري.

Advertisements

وحجز مسئولو الفريقين في فندق إقامة واحد بمنطقة برج العرب، ليبدأ معسكرهما يوم 27 من الشهر الجاري، وقبل 3 أيام من موعد المباراة في الوقت ذاته، يعسكر فريقي وادي دجلة وسموحة يوم 27 مارس الجاري، في نفس الفندق، استعدادًا لخوض مواجهتهما يوم 29، فى إطار منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى.

بذلك يصبح الفندق يضم أربع فرق في توقيت واحد، وهم الأهلي والزمالك ودجلة وسموحة.