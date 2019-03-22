اونلاين | كورة ستار الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة المغرب ومالاوي بث مباشر | رابط يلا شوت

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كورة ستار الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة المغرب ومالاوي بث مباشر | رابط يلا شوت

أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة مباراة منتخب المغرب، ضد منتخب مالاوي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD، وسوف يقوم بالتعليق على تلك المباراة المعلق جواد بدة.

كورة ستار الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة المغرب ومالاوي بث مباشر | رابط يلا شوت

وأعلن هيرفي رينارد قائمة المنتخب المغربي لتلك المباراة وجاءت القائمة كالتالي :-

منير المحمدي وياسين بونو، ورضى التكناوتي، وعبد الاله حافيظي، وأنور التهامي، بدر بانون، وزكريا حدراف، إسماعيل الحداد، وليد الكرتي، أيوب الكعبي، عبد الكريم باعدي، المهدي بوربيعة، وليد الحجام، ويونس عبد الحميد، وفؤاد شفيق، ورشيد العليوي، ويوسف أيت بناصر، وأسامة الإدريسي.

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كورة ستار الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة المغرب ومالاوي بث مباشر | رابط يلا شوت

ويغيب معظم العناصر الأساسية عن قائمة المنتخب، وذلك بسبب ضمانه التأهل إلى اممم أفريقيا القادمة، والتي ستكون في مصر خلال شهر يونيو القادم، حيث يتصدر أسود الأطلس المجموعة برصيد 10 نقاط.

كورة ستار الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة المغرب ومالاوي بث مباشر | رابط يلا شوت

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كورة ستار الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة المغرب ومالاوي بث مباشر | رابط يلا شوتموعد مباراة المغرب ومالاوي اليوم

البطولة : تصفيات كأس أمم أفريقيا

القنوات : بي ان سبورت 5

المعلق : جواد بدة

الساعة : 3:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 4:00 مساء بتوقيت السعودية

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