شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال تاريخي لأبطال الأولمبياد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مسعد العضياني (الرياض)

ينتظر بعثة المنتخب السعودي للأولمبياد الخاص التي تصل اليوم (الجمعة) لثلاث مدن؛ الرياض و جدة والدمام، استقبال كبير نظير ما أنجزته من تحقيق 40 ميدالية في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية 2019، وقد حضرت السعودية بفريق ضم 50 رياضياً يعد الأكبر في تاريخ مشاركات المملكة بهذا الحدث، الأمر الذي يعد إنجازاً ساهم في تحقيقه الدعم الكريم من قبل حرم سمو ولي العهد صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مشهور بن عبدالعزيز آل سعود، التي حرصت على متابعة الفريق المشارك وتقديم الدعم الكامل له، وذلك في إطار جهودها الحثيثة، وخاصة في المجالات الخيرية.

وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة هايدي علاء الدين العسكري، مساعد رئيس وفد المملكة العربية السعودية إلى الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية 2019: «بالنيابة عن الرياضيين وأسرهم والوفد السعودي بأكمله، نود أن نشكر صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز آل سعود على الدعم الذي قدمته لكل فرد في المنتخب خلال كل محطات هذه الرحلة، إذ تابعت منذ اليوم الأول وباهتمام شديد كل عضو من أعضاء الفريق، بالإضافة إلى وقوفها إلى جانبنا خلال جميع التحديات والانتصارات التي مررنا بها».

وأثمرت مشاركة فريق الأولمبياد الخاص السعودي عن نيل 40 ميدالية في مختلف المسابقات، بما في ذلك 18 ميدالية ذهبية، و9 ميداليات فضية، و13 ميدالية برونزية، الأمر الذي يعد أكبر إنجاز في تاريخ مشاركات المملكة في الأولمبياد الخاص.

هذا وقد شهدت الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية 2019 مشاركة أكثر من 7.500 رياضي من 192 دولة للمنافسة في 24 رياضة خلال الحدث الذي أقيم خلال الفترة من 14 حتى 21 مارس.