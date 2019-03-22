شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرياضة تلزم الأندية بـ «سكرتاريين ومحاسبين» سعوديين.. وتوقف التعاقد مع الوافدين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل النجار (جدة) تزامنا مع يوم المهنة السنوي الـ18 الذي انطلق أمس الأول في جامعة عفت بجدة، شددت الهيئة العامة للرياضة، على إحلال المواطنين في الوظائف التي يشغلها الوافدون في الأنشطة والقطاعات كافة، ومنها القطاع الرياضي عموما، وفي الأندية

تزامنا مع يوم المهنة السنوي الـ18 الذي انطلق أمس الأول في جامعة عفت بجدة، شددت الهيئة العامة للرياضة، على إحلال المواطنين في الوظائف التي يشغلها الوافدون في الأنشطة والقطاعات كافة، ومنها القطاع الرياضي عموما، وفي الأندية الرياضية خصوصا، وبما يحقق المصلحة العامة. جاء ذلك في تعميم عاجل لجميع مكاتب الهيئة العامة للرياضة، أوقف جميع التعاقدات والتجديد لوظائف السكرتاريين غير السعوديين بعقود من الهيئة أو العقود الداخلية، وكذلك المحاسبين، اعتبارا من 13/‏7/‏1440، الموافق 20/‏3/‏2019، واعتماد رفع طلبات التعاقد والتجديد لوظائف السكرتاريين السعوديين فقط. وتسعى الهيئة إلى تنمية القوى العاملة في قطاع الرياضة، من خلال توفير الفرص في العديد من الوظائف المرتبطة بالقطاع بشكل مباشر أو غير مباشر للشباب والشابات، مثل التسويق، والتكنولوجيا الرياضية، والطب الرياضي، والإعلام، وخدمات تجارة التجزئة، وغيرها، وشغل 18 ألف وظيفة، من أصل 40 ألفا يستوعبها القطاع الرياضي في الوقت الراهن.

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