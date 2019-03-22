شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الرياضة يرعى المباراة النهائية لكأس السلة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

برعاية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تُلعب اليوم (الجمعة) مباراة نهائي كأس الهيئة العامة للرياضة التي تجمع أحد والفتح على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، في تمام الساعة 7:15، بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسعد.

من جهته، عبر رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد عن شكره واعتزازه لرئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على رعايته لنهائي البطولة، مثمنا دعمه لبرامج وأنشطة الاتحاد، متمنيا أن تظهر المباراة بمستوى فني يعكس تطور كرة السلة السعودية.

وتعد هذه البطولة رقم 42، إذ كان آخر لقب حققه أحد أمام النصر في الموسم الماضي حينما فاز في النهائي 79/‏73. كما حقق أحد لقب البطولة 16 مرة، وحقق الاتحاد اللقب 13 مرة، وحاز الأنصار على 5 ألقاب، والفتح والهلال والنصر لقبين لكل منهم، والأهلي لقب واحد.