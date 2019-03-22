شكرا لقرائتكم المقاولون يعثرّ الزمالك.. ومرتضى يهاجم التحكيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 16 ساعة في 21 مارس 2019 - اخر تحديث في 21 مارس 2019 / 16:24

اتهم رئيس الزمالك مرتضى منصور، لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم بظلم ناديه ومجاملة الأهلي لتمهيد طريق الأخير نحو الاحتفاظ بلقب الدوري المحلي، مؤكدا أن الفريق "الأبيض" سيخوض مبارياته المتبقية في المسابقة بحكام أجانب.



وفقد الزمالك نقطتين ثمينتين في مشواره لاستعادة الدوري الغائب عن خزائنه أعوام عدة إثر تعثره بالتعادل مع المقاولون العرب (2-2) في مباراة مؤجلة من الجولة الـ25 ليتقلص الفارق مع غريمه التقليدي الأهلي إلى نقطتين فقط قبل موقعة القمة بين القطبين في 30 الجاري ، واستمر "المارد الأبيض" في الصدارة برصيد 53 نقطة ، فيما رفع المقاولون العرب رصيده إلى 35 نقطة في المركز السادس.

من جانب آخر، أعرب المدير الفني للزمالك المصري السويسري كريستيان غروس عن قلقه لمواجهة حسنية أغادير المغربي في ربع نهائي كأس الكونفديرالية الإفريقية، مشددا على قوة الفرق المغربية، وأسفرت القرعة أيضا عن صدام الصفاقسي التونسي مع نكانا الزامبي، والنجم الساحلي التونسي مع الهلال السوداني، ونهضة بركان المغربي مع جورماهيا الكيني.

فيما يتصادم الأهلي المصري مع صن داونز الجنوب إفريقي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويؤكد مدير الكرة بالنادي"الأحمر" سيد عبد الحفيظ جاهزية ناديه لمواجهة أي فريق بالبطولة، مشددا على تحفز لاعبيه لاستعادة اللقب القاري بعد خسارته في نهائي أخر نسختين.