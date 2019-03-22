شكرا لقرائتكم أخبار محمد صلاح يوم 22-3- 2019 ريال مدريد يضع شرطاً لضم الفرعون المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت أخبار محمد صلاح يوم 22-3-2019 العديد من الأحداث، حيث وضع ريال مدريد النجم المصري تحت المراقبة وذلك تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية، هذا بالإضافة إلى نصيحة النجم الكاميروني للفرعون المصري بأن يبقى في صفوف ليفربول مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة.

باتريك مبوما لـ"الخليج 365" : أنصح صلاح بالبقاء مع ليفربول مثل ميسي

ومن ضمن أخبار محمد صلاح اليوم، هو حديث النجم الكاميروني باتريك مبوما عن الفرعون المصري ومستقبله مع فريق ليفربول.

حيث اعتقد باتريك مبوما أن الجميع مخطئ فى حق اللاعب، مؤكدا أن صلاح الآن هو أفضل لاعب فى أفريقيا، يلعب فى فريق كبير وينافس على كل البطولات الكبرى، التى يشارك فيها، وسجل 17 هدفا حتى الآن فى واحد من اقوى مسابقات الدورى فى العالم، ولا يوجد مبرر لتلك الانتقادات القاسية.. نحن كلاعبين تمر علينا فترات من عدم التوفيق وهو أمر طبيعى.

وقدم باتريك مبوما نصيحة للفرعون المصرى: محمد صلاح لاعب كبير ولا يحتاج لنصائح بعدما وصل إلى تلك المكانة، لكن إذا كنت مضطرا للإجابة على هذا السؤال فيمكننى أن أقول له لا تغادر ليفربول.. عليه أن يستمر هناك كما يفعل ميسى مع برشلونة وسيصل لمكانة أخرى تفوق ما وصل إليه حتى الآن بأضعاف.

ريال مدريد يضع شرطاً لضم محمد صلاح

ومن ضمن أخبار محمد صلاح اليوم، صحيفة "دون بالون" الإسبانية، قد كشفت عن أن نادى ريال مدريد وضع محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، تحت المراقبة تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ذكرت الصحيفة، أن نادى ريال مدريد اشترط عودة محمد صلاح لمستواه المعهود فى مباريات ليفربول القادمة قبل الدخول فى مفاوضات مع ليفربول لضم اللاعب الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن نادى ريال مدريد يخطط لضم محمد صلاح مقابل 150 مليون يورو حال فشل التعاقد مع إدين هازارد لاعب تشيلسى الإنجليزى الصيف المقبل.

وحصد محمد صلاح أكثر من 40 جائزة فردية منذ انضمامه لصفوف ليفربول، أبرزها التتويج بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى لموسم 2017 – 2018 من جانب الشركة الراعية للمسابقة ومن رابطة اللاعبين المحترفين ورابطة النقاد، وجائزة "جولدن سامبا" التى تمنحها جماهير ليفربول لأفضل لاعب فى الفريق، بجانب جائزة هداف الدورى الدورى الإنجليزى "الحذاء الذهبى”، وأفضل لاعب فى ليفربول الموسم الماضى باختيار الجماهير واللاعبين، بجانب جائزة "بوشكاش" التى تمنح صاحب أجمل أهداف العام فى العالم من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

كما حصل محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا مرتين متتاليتين وبالتحديد عامى 2017، 2018، من جانب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، وهيئة الاذاعة البريطانية "بى بى سى”.

Advertisements

ثنائية ماني وصلاح تحقق إنجازاً غائباً عن ليفربول منذ 36 عاماً

وجاء من ضمن أخبار محمد صلاح اليوم، أن الفرعون المصري والسنغالى ساديو مانى، الثنائى الهجومى لفريق ليفربول الإنجليزى، قد دخلا تاريخ الريدز بعد سجلهما التهديفى الرائع فى الموسم الحالى بجميع البطولات.

وسجل محمد صلاح 20 هدفا فى مختلف المسابقات بقميص ليفربول هذا الموسم 2018/2019 وهو نفس السجل التهديفى لمانى، مقابل 44 هدفا للفرعون فى الموسم السابق و20 للنجم السنغالى.

وأصبح صلاح ومانى أول ثنائي يسجلان 20 هدفًا أو أكثر في موسمين متتالين لفريق ليفربول منذ 36 عامًا، حيث كان الثنائي الأسطوري إيان راش وكيني دالجليش هما أخر ثنائي في الريدز تمكنا من تحقيق هذا الرقم، وذلك في الفترة 1981- 1982 و1982- 1983.

وسجل راش 30 هدفًا و31 هدفًا بينما سجل دالجليش 22 هدفًا و20 هدفًا على الترتيب فى الموسمين.