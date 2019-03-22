أخبار ريال مدريد يوم 22-3-2019 لاعب وست هام بديل هازاراد في الملكي...

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جدة - عمرو شويل شهدت أخبار ريال مدريد يوم 22-3-2019 العديد من الأخبار، أهمها وضع النادى الملكى، فيليبى أندرسون لاعب وست هام كبديل فى حال فشل التعاقد مع نجم تشيلسى ايدين هازارد فى الصيف المقبل.

ريال مدريد يضع محمد صلاح تحت المجهر



أخبار ريال مدريد يوم 22-3-2019 كشفت تقارير صحفية إسبانية، نادى ريال مدريد وضع محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، تحت المراقبة تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ذكرت الصحيفة، أن نادى ريال مدريد اشترط عودة محمد صلاح لمستواه المعهود فى مباريات ليفربول القادمة قبل الدخول فى مفاوضات مع ليفربول لضم اللاعب الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن نادى ريال مدريد يخطط لضم محمد صلاح مقابل 150 مليون يورو حال فشل التعاقد مع إدين هازارد لاعب تشيلسى الإنجليزى الصيف المقبل.

وحصد محمد صلاح أكثر من 40 جائزة فردية منذ انضمامه لصفوف ليفربول، أبرزها التتويج بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى لموسم 2017 – 2018 من جانب الشركة الراعية للمسابقة ومن رابطة اللاعبين المحترفين ورابطة النقاد، وجائزة "جولدن سامبا" التى تمنحها جماهير ليفربول لأفضل لاعب فى الفريق، بجانب جائزة هداف الدورى الدورى الإنجليزى "الحذاء الذهبي"، وأفضل لاعب فى ليفربول الموسم الماضى باختيار الجماهير واللاعبين، بجانب جائزة "بوشكاش" التى تمنح صاحب أجمل أهداف العام فى العالم من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

أندرسون بديل هازارد فى ريال مدريد



أخبار ريال مدريد يوم 22-3-2019 كشفت تقارير صحفية أن نادى ريال مدريد وذع البرازيلى فيليبى أندرسون لاعب وست هام كخطة بديلة فى حال فشل التعاقد مع النجم البلجيكى ايدين هازارد لاعب تشيلسى فى الصيف المقبل.

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ذكرت شبكة "سكاى سبورت" أن الصفقة قد تكلف الريال 60 مليون جنيه استرلينى، وبالنسبة لـ وست هام فإنه لا يمانع بيعه بهذا المبلغ بعد أن تعاقدوا معه مقابل 33.5 مليون جنيه استرلينو.

وأضافت الشبكة أن تشيلسى رفض عرضًا من ريال مدريد مقابل 60 مليون جنيه استرليني من أجل هازارد، وإذا ما أراد النادى الملكى التعاقد معه يجب عليهم مضاعفة المبلغ.

واشارت الشبكة إلى أن تشيلسى قد يقرر الاحتفاظ باللاعب البلجيكي خصوصًا بعد العقوبات المفروضة عليهم، مما جعل زيدان يحدد الهدف البديل فى حال فشل التوقيع مع هازارد.



أندرسون

لاعب ريال مدريد يتلقى دعوة من منتخب كتالونيا



أخبار ريال مدريد يوم 22-3-2019 قام المنتخب الكتالوني بقيادة جيرارد لوبيز بدعوة ماريانو دياز لاعب ريال مدريد لمباراة ودية ضد فنزويلا يوم الإثنين في جيرونا، تم الاتصال لمقربيه من أجل معرفة مدى استعداده، لكن الاستجابة لم تكن إيجابية.

وقالت صحيفة "ماركا" أن ماريانو لم يفتح الباب، بل يريد أن يكون بكامل تركيزه من أجل النادي الملكي، فهو يواجه موسمًا معقدًا، فقد تعرض للإصابة في كثير من المرات ولم يحظى بالعديد من الفرص حيث شارك في 49 دقيقة فقط منذ بداية 2019، وهو لا يريد تعريض نفسه للإصابة لذلك لا يريد أن يلعب.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالتأكيد في حال ماريانو قام بقبول الدعوة، فإن الأسبان والمدريديستا بالأخص سيأخذون هذه البادرة بالحسبان، حيث إنه سيؤثر على قضية استقلال كتالونيا التي ظهرت في الفترة الأخيرة.