شكرا لقرائتكم أخبار الدوري الإسباني يوم 22-3- 2019 دور ميسي وسواريز في مفاوضات برشلونة مع جريزمان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت أخبار الدوري الإسباني يوم 22-3-2019 العديد من الأحداث، حيث إن فريق إنتر ميلان يخطط من أجل التعاقد مع أنريه جوميز نجم برشلونة المعار حالياً لفريق إيفرتون الإنجليزي، هذا بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه النجمين ليونيل ميسي ولويس سواريز في حسم مفاوضان برشلونة مع النجم الفرنسي المتألق بشدة خلال الفترة الأخيرة أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد.

إنتر ميلان يخطط للتعاقد مع نجم برشلونة

ومن ضمن أخبار الدوري الإسباني اليوم، أن وفقاً لصيحفة "سبورت" الإسبانية فأن فريق إنتر ميلان يخطط من أجل التعاقد مع أنريه جوميز نجم برشلونة المعار حالياً لفريق إيفرتون الإنجليزي.

وذكرت صحيفة سبورت، أن إنتر ميلان يريد التعاقد مع أندريه جوميز، لاعب وسط برشلونة، والمُعار إلى صفوف نادي إيفرتون الإنجليزي.

وأضافت أن بيبي ماروتا، المدير التنفيذي للإنتر، يضع جوميز كهدف أساسي للتعاقد معه في الصيف المقبل، بعدما كان مهتمًا به في فترة سابقة أيضًا.

وأشارت إلى أن إنتر أجرى تحقيقات حول مدى توافر جوميز في سوق الانتقالات، مضيفة بأن النيراتزوري بدأ في إجراء اتصالات مع ممثلي اللاعب البرتغالي، تمهيدًا لضمه.

جدير بالذكر أن أندريه جوميز لم يقدم الكثير من حيث المستوى الفني عنما كان لاعباً في صفوف برشلونة، لتأخذ إدارة الفريق الإسباني قراراً بإعارته إلى فريق إيفرتون.

دور ميسي وسواريز في مفاوضات برشلونة مع جريزمان

ومن ضمن أخبار الدوري الإسباني اليوم، أنه قد كشف عن دور النجمين ليونيل ميسي ولويس سواريز في مفاوضات فريق برشلونة مع النجم الفرنسي المتألق بشدة أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد، حيث يلعب كلا النجمين دوراً بارزاً في المفاوضات التي من المنتظر أن تحسم بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا للحساب الرسمي لبرنامج "El Chiringuito" الإسباني، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فإن ميسي وسواريز يدفعان برشلونة، للمضي قدمًا في صفقة أنطوان جريزمان.

وأضاف أن برشلونة يتوقع الحصول على موافقة قريبة من جريزمان لإتمام الصفقة، وإدخال البهجة على ميسي وسواريز في هجوم الفريق الكتالوني.

Advertisements

حيث أشارت تقارير صحفية في الأيام الماضية، إلى أن برشلونة يفاضل بين جريزمان والصربي لوكا يوفيتش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت، لدعم خط الهجوم في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني للبارسا، يسعى للتعاقد مع مهاجم مميز، كي يكون بديلاً لسواريز، عقب رحيل الثنائي باكو ألكاسير ومنير الحدادي.

جيجز : من الصعب إقصاء برشلونة من دوي أبطال أوروبا

وجاء من ضمن أخبار الدوري الإسباني اليوم، حديث النجم الويلزي ريان جيجز أسطورة فريق مانشستر يونايتد عن صعوبة إقصاء فريق برشلونة من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث من المنتظر أن يلتقي الفريقين خلال الدور ربع النهائي من البطولة الاوروبية.

وقال جيجز، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "سيكون من الصعب إقصاء برشلونة، والكثير من الفرق أرادت تجنب البارسا".

وأضاف ساخرًا: "سولسكاير (مدرب اليونايتد) لديه ذكريات جيدة في ملعب كامب نو كلاعب، ولا أعرف هل سيجلس على مقاعد البدلاء أم سيشارك، ربما عليه أن يفكر في الأمر".

وتابع: "بعد الانتصار على باريس سان جيرمان بهذه الطريقة، والروح والشخصية التي أظهرناها، لا أعتقد أن العديد من الفرق كانت تريد مواجهتنا".

وواصل: "إقصاء سان جيرمان كان من أفضل المباريات في تاريخ النادي، لأننا لعبنا خارج أرضنا ولم يكن الكثير من الناس يؤمنون بالفريق، بجانب غياب بوجبا".

واختتم: "في ظل كل هذه الظروف، وقوة الخصم ستظل المباراة ضمن الأفضل لنا على مر التاريخ".