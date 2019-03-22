رياضة | كريستيانو رونالدو يفاجئ جماهيره قبل مباراة البرتغال وأوكرانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستيانو رونالدو يفاجئ جماهيره قبل مباراة البرتغال وأوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، عيادة لزرع الشعر في إسبانيا، ودعا العديد من لاعبي كرة القدم المشهورين للمشاركة في الحفل بهذه المناسبة.

وحضر الحفل مشاهير الساحرة المستديرة منهم، فرناندو هييرو، ريو فرديناند، خوسيه بوسينغوا، ولاعبون آخرون.

ونشر الدون صورة عبر صفحته على موقع "إنستغرام"، لفتت الأنظار فيها لاعب تشيلسي السابق راؤول ميرلش، بزيه "الغريب" يرتدي سترة طويلة مخططة وحذاء للرياضة.

Advertisements

وسيقوم الاختصاصيون في عيادة رونالدو بزراعة الشعر وفقا للتقنيات الحديثة المبتكرة، ويخطط لتوسيع شبكة هذه العيادة.

يذكر أن رونالدو قد التحق بتدريبات منتخب بلاده، لأول مرة منذ خروجه من الدور ثمن النهائي لمونديال روسيا 2018، وذلك استعدادا لخوض تصفيات "يورو 2020"، بينما خسر فريق يوفنتوس لأول مرة في الموسم الجاري، أمام جنوى بهدفين مقابل لا شيء، في غياب هدافه البرتغالي.