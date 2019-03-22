شكرا لقرائتكم خبر عن شريفة الفار تترأس بعثة الزمالك فى سوبر اليد أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة الزمالك، تكليف شريفة الفار عضو مجلس إدارة النادى برئاسة بعثة فريق اليد التى ستخوض فى الرابع من أبريل المقبل، السوبر الأفريقى، المقرر إقامته بين فريق كرة اليد بالنادى الأبيض والأهلى بطلى أفريقيا أبطال الدورى وأفريقيا أبطال الكؤوس.

ويغادر فريق كرة اليد بنادى الزمالك، القاهرة، إلى المغرب يوم 30 مارس المقبل استعدادا لخوض السوبر الأفريقى أمام الأهلى الذى سيقام فى مدينة وجدة بدولة المغرب.

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يذكر أن فريق كرة اليد بنادى الزمالك هو حامل لقب كأس السوبر فى العام الماضى ويسعى الأبيض للحفاظ على لقبه فى المواجهة التى ستجمعه بالفريق الأحمر.