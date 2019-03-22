رياضة | في ليلة تألق ثنائي ليفربول.. هولندا تضرب بيلاروسيا بالأربعة في تصفيات يورو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في ليلة تألق ثنائي ليفربول.. هولندا تضرب بيلاروسيا بالأربعة في تصفيات يورو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز منتخب هولندا على ضيفه منتخب بيلاروس 4 / صفر مساء الخميس، ضمن مباريات الجولة الأولى في المجموعة الثالثة لتصفيات كأس أمم أوروبا ( يورو 2020 )، والتي شهدت فوز إيرلندا الشمالية على ضيفتها إستونيا 2 / صفر .

وتمكن المنتخب الهولندي من تحقيق أول ثلاث نقاط له في المجموعة للتصفيات، ليحصل على قوة دفع جيدة قبل لقائه المرتقب مع ضيفه منتخب ألمانيا يوم الأحد القادم في الجولة الثانية بالمجموعة.

وافتتح ممفيس ديباي التسجيل لهولندا مبكرا بعد مرور 51 ثانية فقط على انطلاق المباراة، قبل أن يضيف جورجينيو فاينالدوم الهدف الثاني في الدقيقة 20.

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وواصل ديباي تألقه في اللقاء، بعدما عاد لهز الشباك، مسجلًا الهدف الثالث لهولندا وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 54 من ركلة جزاء، قبل أن يصنع لزميله فيرجيل فان دايك الهدف الرابع في الدقيقة 84.

وعلى ملعب (ويندسور بارك) في بلفاست، فاز منتخب إيرلندا الشمالية على نظيره الإستوني 2 / صفر.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني عن طريق نيل ماك جين وستيفين دايفز في الدقيقتين 56 و75 من ركلة جزاء.