شكرا لقرائتكم خبر عن «إيسكو» يثير غضب «بيريز» في ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثار إيسكو، نجم فريق ريال مدريد، أزمة داخل صفوف الميرنجي خلال الساعات الماضية، ما أغضب إدارة النادى، وعلى رأسها فلورنتينو بيريز، الذي هدد اللاعب بالرحيل عن الفريق في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن إيسكو رفض الخضوع لاختبار قياس الوزن بعد عودة زيدان للفريق، لافتا إلى أن اللاعب يعانى من زيادة في الوزن تصل إلى 4.5 كيلوجرامات.

وقالت الصحيفة إن الزيادة في الوزن هي السبب الرئيسى في تراجع مستوى اللاعب في الموسم الكروى الحالى واستبعاده من جانب المدرب السابق سانتياجو سولارى.

وأثار اعتراض إيسكو على الخضوع للاختبار قلق محبيه من أن يؤدى «عناده» إلى وضعه على دكة البدلاء مجددا، خاصة أن زيدان عاد للتو إلى النادى الملكى ولابد أن يفرض هيمنته. وأثار إيسكو غضب إدارة الفريق، فإلى جانب زيادة وزنه وتراجع مستوى لياقته البدنية، أبدى عدم احترامه لتعليمات المدرب السابق.

وحاول اللاعب مصالحة جماهير الريال بعد مشاركته في التشكيلة الأساسية للنادى للمرة الأولى منذ أكتوبر، وتسجيله هدفا في مرمى سيلتا فيجو في أولى مباريات زيدان في الدورى الإسبانى هذا الموسم.

وشهد الموسم تراجعا حادا في مستوى إيسكو، سواء مع المدرب جولين لوبيتيجى أو سولارى، وهتفت الجماهير ضده في بعض المباريات.

في سياق آخر، مازح رئيس نادى ريال مدريد الإسبانى، فلورنتينو بيريز، مسؤولين في تشيلسى الإنجليزى، أثناء تناوله طعام الغداء معهم بشأن انتقال البلجيكى إيدن هازارد لصفوف النادى الملكى.

Advertisements

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن إمكانية ضم هازارد خلال الأشهر القادمة، خصوصا أن عقده ينتهى مع «البلوز» هذا العام.

وذكرت صحيفة «مترو» الإنجليزية أن مالك البلوز، رومان إبراموفيتش، يفكر جديا ببيع هازارد في فترة الانتقالات الصيفية، بالتزامن مع رغبة اللاعب في الانضمام للنادى الفائز بدورى أبطال أوروبا 13 مرة.

ولمحت تقارير سابقة أن تشيلسى قد يطلب 98.5 مليون إسترلينى من ريال مدريد مقابل حصول «الملكى» على خدمات الجناح البلجيكى.

ونفى هازارد سابقا الأخبار التي تحدثت عن مغادرته تشيلسى قائلا: «لايزال أمامنا شهران مهمان مع البلوز. بمقدورنا الفوز بالدورى الأوروبى، كما يتوجب علينا أيضا أن نكون في قائمة الأقوياء الأربعة للعب بدورى الأبطال العام المقبل». وأضاف: «أفكر حاليا بتشيلسى فقط، أما ما سيحدث في الشهور الأربعة أو الخمسة المقبلة فلا أعرف. لنترك الأمور تسير كما هي».

ويتوقع كثيرون أن ينجح بيريز في مسعاه بضم هازارد بعد أن أعاد تعيين الفرنسى زين الدين زيدان مدربا لريال مدريد، بعد موسم «كارثى» للفريق تحت إشراف المدربين جولين لوبيتيجى ثم سانتياجو سولارى.

من جهة أخرى، سُئل بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا، عن رأيه في ارتداء قميص ريال مدريد، وقال: «هو حلم لأى لاعب».

وتحدث بوجبا في مؤتمر صحفى عقد مساء الأربعاء قائلا: «كما قلت دائما.. ريال مدريد حلم لأى لاعب، فهو أحد أكبر الأندية في العالم». وأردف: «أيضا زين الدين زيدان يدرب الفريق في الوقت الحالى، وذلك يجعله حلما لأى لاعب». قبل أن يستدرك: «لكن أنا سعيد في مانشستر يونايتد الآن ولا أحد يعرف ما يخبئه المستقبل».

وارتبط اسم بوجبا بالانضمام إلى برشلونة الصيف الماضى في ظل كثرة خلافاته مع مدربه السابق جوزيه مورينيو.