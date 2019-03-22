فاران يزيد تكهنات الرحيل عن ريال مدريد

زاد الدولي الفرنسي رافايل فاران، مدافع فريق ريال مدريد، من الغموض حول مستقبله مع النادي الملكي في الموسم المقبل، على الرغم من عودة مواطنه زين الدين زيدان، إلى مقعد الإدارة الفنية بالمرينجي.

وكانت العديد من التقارير في الفترة الأخيرة، أكدت أن فاران يسعى للرحيل عن ريال مدريد، والبحث عن تحدٍ جديد في الصيف المقبل.

وقال فاران، في تصريحات أبرزها موقع "لو باريزيان" الفرنسي: "لا أريد الحديث عن مستقبلي مع ريال مدريد، لأنني لست الشخص الذي يتحدث عن مستقبله بشكل علني".

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وأضاف: "عودة زيدان؟ 9 أشهر ليست فترة طويلة، ولكن الأمر يبدو كما لو أنه حدث بالأمس، أنا أقدر زيدان كثيرًا سواء كمدرب أو كإنسان، إنه شخص مهم جدًا بالنسبة لي".

وواصل مدافع المرينجي: "من الغريب ظهور شكوك حول زيدان عندما أصبح مدربًا لريال مدريد، في يناير/كانون ثان 2016، كما أن الأمر نفسه تكرر معي قبل الفوز بكأس العالم مع فرنسا".

واختتم فاران تصريحاته: "زيدان نجح في جعل النقاد يصمتون، خاصة بعد أن أظهر قدراته في قيادة أكبر نادٍ في العالم".