صورة | يويفا يُكرر عقوبة سيميوني على رونالدو

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، تغريم هداف يوفنتوس الإيطالي “كريستيانو رونالدو”، مبلغ 20 ألف يورو، بسبب الاحتفال المشين الذي بدر منه أثناء تفاعله مع جمهور اليوفي بالهدف الثالث له أمام أتلتيكو مدريد بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

يوفنتوس خسر في مباراة الذهاب 2/صفر على ملعب واندا بالعاصمة مدريد، على عكس كل التوقعات، وهذا ما دفع مدرب الأتلتي “دييجو سيميوني” نحو الإشارة بطريقة خارج أمام عدسات المصورين أثناء احتفاله.

وحرص رونالدو على رد الصاع صاعين للمدرب الأرجنتيني خلال مباراة الإياب، وحالفه التوفيق في تسجيل ثلاثة أهداف (هاتريك) وضعت السيدة العجوز في مواجهة قاهر ريال مدريد «أياكس أمستردام» بالدور ربع النهائي الشهر المقبل.

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النجم البرتغالي حامل لقب يورو 2016، لم يفوت فرصة تسجيله للهاتريك تمر دون الاحتفال بطريقة أكثر إثارة من طريقة احتفال سيميوني.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيانه “لم يجد يويفا أن احتفال رونالدو أمام أتلتيكو مدريد يستدعي ايقافه مباراة أو أكثر بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ولهذا اكتفت اللجنة التأديبية بتغريمه بنفس الغرامة التي غُرم بها دييجو سيميوني”.

صورة احتفال سيميوني

صورة احتفال رونالدو