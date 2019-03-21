شكرا لقرائتكم 3 أيام تفصل أيمن أشرف عن العودة لتدريبات الأهلى الجماعية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يواصل أيمن أشرف مدافع النادي الأهلي أداء برنامج تأهيلي للتعافي من إصابة الظهر، التى تعرض لها في مواجهة شبيبة الساورة الجزائري ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويفصل أيمن أشرف 3 أيام قبل العودة لتدريبات الأهلي الجماعية، التي تأتي استعدادآ لمواجهة الزمالك، المقرر إقامتها يوم 30 مارس الجاري في بطولة الدوري العام.
ويعد أيمن أشرف أحد أعمدة الأهلي المهمة فى خط الدفاع، والتي يعتمد عليها مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر بشكل أساسى.
كانت هذه تفاصيل خبر 3 أيام تفصل أيمن أشرف عن العودة لتدريبات الأهلى الجماعية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.