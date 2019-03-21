شكرا لقرائتكم 3 أيام تفصل أيمن أشرف عن العودة لتدريبات الأهلى الجماعية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل أيمن أشرف مدافع النادي الأهلي أداء برنامج تأهيلي للتعافي من إصابة الظهر، التى تعرض لها في مواجهة شبيبة الساورة الجزائري ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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ويفصل أيمن أشرف 3 أيام قبل العودة لتدريبات الأهلي الجماعية، التي تأتي استعدادآ لمواجهة الزمالك، المقرر إقامتها يوم 30 مارس الجاري في بطولة الدوري العام.

ويعد أيمن أشرف أحد أعمدة الأهلي المهمة فى خط الدفاع، والتي يعتمد عليها مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر بشكل أساسى.