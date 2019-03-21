شكرا لقرائتكم خبر عن «ديبالا» يفتح الطريق أمام انضمام نجم ليفربول إلى ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير إعلامية أن الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي، قد يرحل الصيف المقبل عن الفريق من أجل الانضمام لنادي ليفربول الإنجليزي.
وكتب موقع «توتو ميركاتو» الإيطالي، أن ليفربول يسعى منذ عدة أسابيع للتوصل لاتفاق لضم صاحب الـ25، الذي تقدر قيمته بحوالي 100 مليون يورو.
أما هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، فذكرت أن ليفربول يستهدف التعاقد مع ديبالا، ليكون بديلا للسنغالي ساديو ماني، المرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.
وكانت مجلة «فرانس فوتبول»، أشارت إلى أن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، وضع ماني على رأس المطلوبين لتدعيم الخط الأمامي للـ«المايرينجي».
وبات ماني هذا الموسم واحدا من أفضل لاعبي ليفربول إن لم يكن أفضلهم على الإطلاق، حيث ساهم في تأهل «الريدز» إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بتسجيله ثنائية في شباك بايرن ميونيخ في مباراة ثمن النهائي، كما أحرز الدولي السنغالي 17 هدفا في الدوري الإنجليزي، ويحتل المركز الثاني في قائمة أفضل الهدافين.
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