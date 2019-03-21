شكرا لقرائتكم خبر عن «هازارد»: أحاول الوصول لمستوى محمد صلاح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد النجم البلجيكي، إيدين هازارد، صانع ألعاب نادي تشيلسي الإنجليزي، بالنجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول. وقال هازارد في تصرح نقله الموقع الرسمي لنادي ليفربول: «صلاح هو واحد من أصدقائي المقربين في الدوري الإنجليزي، قام في العامين الماضيين بأشياء مذهلة ولا تصدق».

وتابع الدولي البلجيكي: «أنظر إلى هذا اللاعب (صلاح) وأحاول الوصول إلى مستواه». ويعد هازارد من أبرز لاعبي خط الوسط في العالم، وسبق له اللعب إلى جانب صلاح في فريق واحد، عندما انضم الأخير لفترة قصيرة إلى نادي تشيلسي.

وسجل هازارد (28 عاما)، 13 هدفا في 29 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، أما صلاح، الذي توج في الموسم الماضي بجائزة أفضل لاعب في «البريميرليج» وهداف المسابقة، فقد سجل 17 هدفا، ويحتل حاليا المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، بفارق هدف واحد عن المتصدر، الأرجنتيني سيرجيو أجويرو هداف مانشستر سيتي.