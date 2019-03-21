محمود فتح الله «حلاق» في الحرم المكي.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر اللاعب المصري محمد فتح الله، مدافع فريق النجوم، في لقطة طريقة داخل الحرم المكي، خلال تأديته مناسك العمرة برفقة عدد من أصدقائه.

محمد فتح الله، لاعب الزمالك السابق، ظهر من خلال فيديو داخل الحرم المكي، حيث أظهر قدراته ومهاراته في مجال “الحلاقة” للمعتمرين داخل المسجد الحرام، حيث التقط أحد أصدقائه الفيديو ونشره.

فتح الله لاعب منتخب مصر السابق نشر هو الآخر مقطع الفيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” وعلق عليه قائلا: “حلاق الحرم”.

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اللاعب كان قد خاض مشوارا طويلا مع كرة القدم بدءا من فريق غزل المحلة مرورا بنادي الزمالك والمنتخب الوطني، متوجا بالعديد من البطولات المحلية والقارية.

يشار إلى أن المدافع المصري يلعب الآن ضمن صفوف فريق النجوم، ويسعى مع زملائه في الفريق خلال المرحلة الحالية لإنقاذ الفريق من الهبوط لدوري القسم الثاني.

اللاعب كان قد علق على رحيل مدرب النجوم أحمد سامي، قائلا: إنه يعتبر سامي من المدربين الكبار لأنه مقنع ويعي واجباته، وإنه كان يتمنى استمرار تجربته مع الفريق.. نفتقده حاليا لأنه مدرب كبير ولكن هذا حال كرة القدم أي مدير فني لا يضمن الاستمرار بمنصبه.. وأتمنى التوفيق للمدير الفني الجديد مؤمن سليمان وأن ينجح في مهمة استمرار الفريق بالدوري الممتاز ونحتاج لتحقيق الفوز حتى نخرج من الموقف الحالي.