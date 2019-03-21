شقيقة اللاعب: انتقال غريزمان لبرشلونة إشاعة

وصفت شقيقة ووكيلة مهاجم أتلتيكو مدريد، الفرنسي أنطوان غريزمان، التقارير التي تحدثت عن انتقال اللاعب لبرشلونة بأنها شائعات لا أساس لها من الصحة.

وقالت مود غريزمان في تصريحات نشرتها صحيفة لو فيغارو اليوم الخميس: “ما يقال عن مستقبل شقيقي لا أساس له.. البعض يسمح بتغذية شائعات لا أساس لها من الصحة.. أنا الوحيدة التي أتولى مع أبي ومحامينا مصالح أنطوان”.

وأضافت شقيقة اللاعب الفرنسي: “الآن لا يوجد شيء آخر غير أتلتيكو”.

وكانت صحيفة ليكيب أشارت إلى أن اللاعب فعّل مجدداً خيار الانتقال لبرشلونة، بعد خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا من الدور الستة عشر أمام يوفنتوس الإيطالي.

وكان غريزمان على رادار البرسا في صيف 2018، ولكنه أعلن حينها التجديد للأتلتي حتى 2023 مقابل راتب يصل إلى 23 مليون يورو سنوياً.