هدف ريال مدريد السابق يدخل أجندة برشلونة

يواصل برشلونة، بحثه عن ضم مهاجم بديل للأوروجواياني لويس سواريز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن المهاجم رودريجو مورينو لاعب فالنسيا، انضم لقائمة المرشحين للانضمام للبلوجرانا.

وأضافت الصحيفة: "الشرط الجزائي في عقد مورينو يبلغ 120 مليون يورو، وإدارة فالنسيا لديها النية في التخلي عن خدماته".

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وسيكون مورينو بجانب لوكا يوفيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت وماكسي جوميز مهاجم سيلتا فيجو، ضمن اهتمامات برشلونة، ولكن سعر الثنائي أقل مقارنة بمهاجم فالنسيا، حيث يبلغ ثمن الصربي 55 مليون يورو، والأوروجواياني 50 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقدي كل منهما.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه على الرغم من القيمة المالية العالية لمهاجم الخفافيش مقارنة بيوفيتش وجوميز، لكنه يملك قدرات فنية مميزة وبراعة لها سعر.

وكان مورينو هدفا لريال مدريد في الصيف الماضي ولكن الصفقة لم تتم.