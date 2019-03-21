رونالدينيو يحتفل بعيد ميلاده

يحتفل رونالدينيو، نجم منتخب البرازيل ونادى برشلونة الإسبانى المعتزل، بعيد ميلاده الـ39 الذى يوافق اليوم.
ويعد رونالدينيو "39 عاما" أحد أبرز نجوم اللعبة عبر التاريخ وتوج بجائزة أفضل لاعب فى العالم مرتين، وسبق له التتويج بكأس العالم مع منتخب البرازيل والعديد من الإنجازات مع الأندية، أبرزها دورى أبطال أوروبا مع برشلونة.
وطأت قدم موهبة السامبا رونالدينيو أرض مصر فى حدثين بارزين، الأول منافسات بطولة كأس العالم للشباب عام 1997 والاحتفال مع النادى الأهلى بالمئوية على أرض استاد القاهرة ومرور 109 أعوام على إنشاء نادى القرن.
مثّل البرازيلى رونالدينيو منتخب بلاده فى بطولة كأس العالم للشباب ونجح فى الوصول مع السيلساو إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب بعد الفوز على المنتخب الغانى، وهو اللقب الأول فى مسيرته الكروية.
شهدت البطولة تألقا كبيرا للبرازيلى رونالدينيو وحصد لقب أفضل لاعب فى البطولة وكانت هذة محطة انتقاله إلى كبرى الأندية الأوروبية بداية من باريس سان جيرمان الفرنسى ثم برشلونة الإسبانى وإيه سى ميلان الإيطالى على الترتيب.
نجم برشلونة السابق يشارك أمام الأهلى فى المئوية عام 2007
وبعد مرور 10 سنوات، زار رونالدينيو مصر من جديد فى 2007 برفقة نادى برشلونة لمشاركة النادى الأهلى الاحتفال بالمئوية فى مباراة ودية جمعت الطرفين على ملعب استاد القاهرة وحسمها البلوجرانا بنتيجة 4/0 .
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