شكرا لقرائتكم بعد نشر الخليج 365 لقصته.. الأهلى يدعو حداد المحلة لحضور بطولة أفريقيا للطائرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قام الثنائى محمد الجارحى ومحمد سراج أعضاء مجلس إدارة النادى الأهلى، بالاتصال بأحمد الرجبى الحداد المحلاوى، الذى قام بتصميم درع النادى الأهلى، وذلك لدعوته لحضور مباريات بطولة أفريقيا للكرة الطائرة المقامة حاليا بالنادى الأهلى.
ووجه الرجبى الشكر لمجلس إدارة النادى الأهلى على دعوته للحضور للنادى، مؤكدا أنه سيصطحب والده معه، خاصة أن والده هو من علمه عشق القلعة الحمراء منذ نعومة أظافره.
وعن الدرع الذى صممه، أكد أنه سيحمله غدا للنادى الأهلى وسيهديه لمجلس الإدارة لوضعه فى أحد أركان النادى، وذلك تقديرا منه للنادى الذى تربى على عشقه منذ طفولته.
كان "الخليج 365" قد نشر بالأمس قصة الحداد المحلاوى، الذى قام بتصميم درع النادى الأهلى كتعبير منه عن حبه للقلعة الحمراء، قبل أن يقوم مجلس ادارة الأهلى بتوجيه الدعوة للرجبى لحضور مباريات بطولة أفريقيا للكرة الطائرة.
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