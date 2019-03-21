شكرا لقرائتكم ماذا قال طفل الزمالك للحكم محمد الحنفى بعد مباراة المقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجه محمود حمدى طفل الزمالك، الذى يحضر جميع مباريات الفارس الأبيض، إلى طاقم الحكام الذى أدار مباراة أمس أمام المقاولون العرب بالدورى بقيادة محمد الحنفى، عقب انتهاء اللقاء. وقال الطفل الزملكاوى للحكم محمد الحنفى وهو يبكى: "أنتم ليه بتعملوا كدا مع الزمالك".. فى المقابل رد الحنفى على الطفل: "معلش يا حبيبى.. دا شغلى وأنا ماظلمتش حد.. وإن شاء الله الزمالك يقدر يعوض فى الماتشات الجاية وتفرح مع فريقك بعد كدا". Advertisements كانت المباراة شهدت أحداثا ساخنة بعد إطلاق الصافرة وإنهاء اللقاء بالتعادل 2-2، وطلب الزمالك حكاما أجانب لمبارياته المقبلة.

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