جيرو يتطلع للعودة إلى فرنسا للهرب من دكة تشيلسي الاحتياطية

لم يخفِ أوليفييه جيرو، هدّاف تشيلسي، رغبته في العودة إلى الدوري الفرنسي حينما ينتهي عقده مع ناديه بانتهاء موسم 2018-2019 الحالي.
وتراجع جيرو ليمكث على الدكة الاحتياطية لتشيلسي منذ التعاقد مع الأرجنتيني جونزالو هيجواين في يناير/كانون الثاني المنصرم.
وفي حوارٍ مع إذاعة “ار تي إل” الفرنسية، اعترف ابن الـ32 عاما، “المستقبل سيكون عصيبا هذا الصيف. لست خائفا من التراجع خطوة من أجل البحث عن فرص أكبر للعب”.
وأكمل اللاعب السابق لجرينوبل وأستريه وتور ومونبيليه بهذا الصدد، “ربما أنهى مسيرتي في فرنسا”.
وتزعم وسائل الإعلام الفرنسية بأن جيرو بات يجذب اهتمام ليون، مما قد يعني عودته إلى بلاده بعد 7 سنواتٍ قضاها في لندن بين ارسنال وتشيلسي.
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