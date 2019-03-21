رياضة | تعرف على مشروع بايرن ميونيخ لضم صفقات سوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مشروع بايرن ميونيخ لضم صفقات سوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتزم نادي بايرن ميونيخ إبرام صفقات من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية الموسم الجاري.

وكشف أوليه هونيس، رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، عن مشروع العملاق البافاري بالميركاتو الصيفي بعد رصد 200 مليون يورو له.

وينوي العملاق البافاري التعاقد مع أكثر من لاعب مميز ودعم الفريق بصفقات من العيار الثقيل من أجل حصد جميع البطولات في الفترة القادمة.

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وقال هونيس صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية :"سنقوم بتجديد دماء الفريق في الصيف، سنتعاقد مع لاعبين كبار، ونخطط لمشروع كبير".

وكانت تقارير صحفية ألمانية قد كشفت عن رصد بايرن ميونيخ لمبلغ ضخم للتعاقد مع صفقات كبيرة.

وكان بايرن ميونيخ قد حسم صفقة اللاعب الفرنسي بنيامين بافارد ظهير أيمن شتوتجارت والمتوج بلقب كأس العالم 2018 رفقة منتخب بلاده فرنسا، وذلك مقابل 35 مليون يورو.