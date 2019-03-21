شكرا لقرائتكم خبر عن تأسيس المنظمة الدولية للإبل في السعودية.. والإعلان اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل النجار (جدة)

يُعلن اليوم (الخميس) تأسيس المنظمة الدولية للإبل التي سيكون مقرها مدينة الرياض، من خلال الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للإبل، التي ستعقد في فندق هيلتون بمدينة الرياض، وسيبدأ اجتماع الجمعية بكلمة لرئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن حثلين، ومن ثم عرض عن المنظمة الدولية للإبل، يليه اعتماد محضر تأسيس المنظمة الدولية للإبل، ومن ثم اعتماد النظام الأساسي وشعار المنظمة، ليتم بعد ذلك تزكية واعتماد رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل.

وسيتم خلال الجمعية اعتماد تشكيل مجلس الإدارة، وتعيين الأمين العام، وأمين الصندوق، وتفويض مجلس إدارة المنظمة لتأسيس المنظمة الآسيوية والعربية للإبل.

وكان قد وصل أمس ممثلون لـ96 دولة على مستوى العالم، لحضور اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للألعاب البدوية، التي في ضوئها سيتم اجتماع أعضاء الجمعية العمومية التأسيسية للمنظمة الدولية للإبل.