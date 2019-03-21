انت الان تتابع رئيس الزمالك يوجه رسالة لجمهور الأهلي بسبب الحكام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٢١ مارس ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ ص
وجه رئيس نادي الزمالك، الشكر للاعبي فريقه بعد أدائهم في مباراة المقاولون العرب، مساء الأربعاء، مشيرًا إلى أنهم يستحقون الشكر والتقدير بسبب التزامهم رغم الظلم التحكيمي الذي تعرضوا إليه في اللقاء. وأضاف رئيس القلعة البيضاء، في تصريحات ببرنامج «الزمالك اليوم»، على قناة «المحور»، أنه لا يعلم سر حصول أوباما على إنذار خلال لقاء المقاولون، فما حدث في المباراة ليس مجرد أخطاء تحكيمية، مطالبا اتحاد الكرة بالرد على ما حدث. وتابع: «سؤالي لجمهور النادي الأهلي، هل سترضون بالحصول على بطولة الدوري بمساعدة من الحكام؟».
واستمر في حديثه: «بعض الحكام يخافون من تصريحات أحد الأشخاص المنتمين للنادي الأهلي، وهو ما يؤثر على قراراتهم في المباريات». وأشار، إلى أن علاء عبد الغني، لاعب الزمالك السابق، ومدرب المقاولون الحالي، لن يدخل النادي الأبيض مجددًا بسبب ما أظهره في المباراة من حقد على النادي الذي صنعه. وشهدت
واستمر في حديثه: «بعض الحكام يخافون من تصريحات أحد الأشخاص المنتمين للنادي الأهلي، وهو ما يؤثر على قراراتهم في المباريات».
وأشار، إلى أن علاء عبد الغني، لاعب الزمالك السابق، ومدرب المقاولون الحالي، لن يدخل النادي الأبيض مجددًا بسبب ما أظهره في المباراة من حقد على النادي الذي صنعه.
وشهدت المباراة جدلًا تحكيميا، بسبب بعض القرارات، والتي كان أهمها عدم احتساب الحكم محمد الحنفي ركلة جزاء للزمالك بعد لمس الكرة ليد مدافع المقاولون، واحتساب أخرى لأحمد علي مهاجم المقاولون العرب.
وتعادل الزمالك مع المقاولون العرب بنتيجة 2-2 في اللقاء الذي جمع بينهما، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الممتاز، ليرتفع رصيد الزمالك إلى 53 نقطة يتصدر بها جدول الدوري، بفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف، بينما ارتفع رصيد المقاولون إلى 35 نقطة في المركز السادس.
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