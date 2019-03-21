انت الان تتابع رئيس الزمالك: لن نخوض أي مبارة بإدارة حكم مصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢١ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ ص

أعلن رئيس نادي الزمالك، عدم خوض الفريق الأبيض أي مباراة في الدوري، بإدارة حكام مصريين، مشيرًا إلى أنه سيتم الاستعانة بحكام أجانب، لديهم ضمير على حد وصفه. وقال في تصريحات ببرنامج «الزمالك اليوم»، على قناة «المحور»: إن ما حدث من أخطاء تحكيمية في مباراة المقاولون مهزلة بكل المقاييس، وإن أخطاء التحكيم ضد فريقه أصبحت متكررة، وهذا امر اعتاد عليه طوال تاريخه. وتابع: «أطالب اتحاد الكرة، وعصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، بالتعليق على الأخطاء التي حدثت في مباراة المقاولون، فالحكم احتسب ركلة جزاء وهمية للمقاولون، وحرم الزمالك من ركلة جزاء واضحة».

وأكد رئيس النادي الأبيض، أن الفريق مازال متصدرًا لجدول الدوري بفارق نقطتين عن الأهلي، ومازال أمامه مباراتين حاسمتين أمام المنافس، مطالبا جمهور الزمالك بأن يفرحوا بفريقهم. وشهدت المباراة جدلًا تحكيميًا، بسبب بعض القرارات، والتي كان أهمها عدم احتساب ركلة جزاء للزمالك بعد لمس الكرة ليد مدافع المقاولون،

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