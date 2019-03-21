انت الان تتابع أمير مرتضى: ننتظر مواجهة الأهلي لتوسيع الفارق مجددا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢١ مارس ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ ص

أمير مرتضى

قال أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إنه لا يعلم ما هو المبرر من خوض فريقه للقاء المقاولون العرب في هذا التوقيت، رغم تأجيل 11 مباراة للنادي الأهلي، في ظروف مشابهة. وأضاف أمير، خلال مداخلة هاتفية بحلقة برنامج «الزمالك اليوم»، الذي يعرض على قناة «المحور»، أن ما حدث من أخطاء تحكيمية - على حد وصفه - في مباراة المقاولون العرب، سيزيد من حماس اللاعبين لحسم لقب الدوري، موضحا أنه تحدث مع اللاعبين قبل المباراة وأبلغهم بأن الفترة القادمة ستشهد مضايقات لهم وقرارات تحكيمية عكسية، وعليهم أن يستغلوا كل فرصة تتاح لهم لحسم المباريات لصالحهم.

Advertisements

وتابع: «الحكم محمد الحنفي احتسب مخالفات عديدة على فرجاني ساسي، وهدده أكثر من مرة بأنه سيمنحه إنذارا أو يطرده دون مبرر واضح، في النهاية هي مباراة وانتهت ومازلنا في الصدارة، وأعتقد أن اللاعبين متشوقين لمواجهة الأهلي في لتوسيع الفارق مع المنافس مرة أخرى». ويستعد الزمالك لمواجهة غريمه التقليدي