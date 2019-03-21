الإسماعيلي يكشف عن أهدافه خلال توقف الدوري

حدد أحمد قناوي المدرب العام للإسماعيلي أهداف فريقه التي يسعى لتحقيقها خلال فترة التوقف الحالية لمسابقة الدوري.

وقال قناوي بحسب ـFilGoal.com: "لاعبو الفريق يشعرون بالإجهاد الشديد بسبب تتابع المباريات ما بين البطولة الإفريقية والدوري".

وأضاف "الفريق يضم عددا من اللاعبين المصابين والذين سيتيح التوقف فرصة لعلاجهم وتجهيزهم من أجل استعادتهم في مشوار الفريق المحلي".

مدرب الإسماعيلي أتبع "التوقف سيتم استغلاله فنيا أيضا من أجل علاج الأخطاء ونقاط الضعف في الفريق، وذلك حتى يأتي استئناف مشوار الفريق بمنتهى القوة".

وأتم "بعد التوقف سيكون هدفنا هو حصد نقاط المباريات وتعديل موقف الفريق في جدول المسابقة للارتقاء بمركز الفريق في جدول الترتيب".