رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم.. الصفقة الكبرى في طريقها للحسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم.. الصفقة الكبرى في طريقها للحسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل نادي برشلونة منافسة شرسة خارج الملعب مع أندية كبار أوروبا على حسم بعض الصفقات المحتملة في الصيف القادم ويبدو أن الصراع كبير على صفقة دي ليخت مدافع أياكس أمستردام.

ويستعد نادي برشلونة لخوض مباراة قوية بعد التوقف الدولي "أيام الفيفا" أمام إسبانيول يوم السبت والموافق 30 مارس الجاري في إطار منافسات الليجا الإسبانية.

وفيما يلي نرصد لكم عبر "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم.. الصفقة الكبري في طريقها للحسم:

1- مانشستر سيتي يتحدي برشلونة ويرصد 150 مليون يورو لضم نجم أتلتيكو

كشفت تقارير صحفية إسبانية صباح اليوم الأربعاء عن اقتراب مانشستر سيتي الإنجليزي من حسم صفقة ساؤول نيجويز نجم أتلتيكو مدريد الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت شبكة ESPN العالمية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي بأن الفليسوف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي يضع ساؤول نيجويز كخيار أول في الصيف بعد خسارته معركة فرينكي دي يونج الذي انتقل لبرشلونة.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن مانشستر سيتي يعتزم الفوز على برشلونة هذه المرة في صفقة ساؤول نيجويز العاصمة الإسبانية أتلتيكو مدريد، حيث يستعد لتقديم عرضًا بقيمة 150 مليون يورو.

وأفادت الشبكة العالمية بأن بيب جوارديولا يريد التعاقد مع الدولي الإسباني ساؤول نيجويز الذي يبلغ من العمر 24 عامًا كبديل بعيد المدى للنجم البرازيلي المخضرم فرناندينيو وكان الهولندي فرينكي دي يونج هو المختار من المدرب الإسباني ولكنه فضل في النهاية البلاوجرانا.

2- برشلونة يستغنى عن نجم الفريق مقابل 41 مليون يورو

أفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن برشلونة سيعقد محادثات مع وكيل أعمال مالكوم خلال الأيام المقبلة من أجل الحديث عن مستقبل النجم البرازيلي في الموسم القادم.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنها حصلت على الشروط التي قدمها مسئولو برشلونة للموافقة على انتقال مالكوم إلى فريق آخر في الميركاتو الصيفي والمبلغ المطلوب في أي مفاوضات.

وذكرت هذه المعلومات أن وكيل أعمال اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً سيقدم عرضاً إلى برشلونة ولكن من دون ذكر الجهة التي تؤكد بعض التقارير أنها من نادٍ في الدوري الصيني.

وسيكون البرسا وفقاً لهذه المصادر مستعد لبيع نجم بوردو الفرنسي السابق طالما يمكن استرداد مبلغ قيمته 41 مليون يورو وهو نفس المبلغ الذي دفعه في الصيف الماضي.

3- برشلونة يرصد 50 مليون يورو لضم "الهداف"

كشفت تقارير صحفية انجليزية عن اهتمام نادي برشلونة الاسباني بالتعاقد مع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش نجم فريق اينتراخت فرانكفورت الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن نادي برشلونة الاسباني يجهز عرضًا بقيمة 50 مليون يورو، للتعاقد مع لوكا يوفيتش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت الصيف المقبل، وذلك بعد تألق المهاجم الشاب في ألمانيا.

لوكا يوفيتش يبلغ من العمر 21 عامًا ويقضي موسمه الثاني بقميص فرانكفورت، معارًا من بنفيكا البرتغالي، وخاض 36 مباراة مع اينتراخت فرانكفورت بالموسم الحالي سجل 22 هدفا وصنع 7 اهداف أخري.

وأوضحت الصحيفة أن عرض برشلونة قد يتم رفضه من جانب نادي فرانكفورت، خاصة وأن الأخير يرغب في الحصول على 70 مليون يورو للتفريط في اللاعب الشاب.

4- تقارير.. برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

أكدت صحيفة سبورت الإسبانية بأن برشلونة تقدم بعرضه الأول للتعاقد مع ماتياس دي ليخت من صفوف آياكس مقابل 60 مليون يورو زائد المتغيرات.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هناك مقربون من اللاعب أكدوا أن الأمور تسير بشكل جيد في إشارة أن الصفقة سوف تنتهي قبل انتهاء الموسم الجاري.

وأوضحت شبكة "ESPN" أن برشلونة حسم الصفقة بالفعل، حيث يتبقي فقط الإعلان الرسمي.

5- خطوة مفاجئة.. برشلونة يتخلي عن صفقته الكبري

أفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن برشلونة لا يفكر من الأساس في فكرة التعاقد مع أنطوان جريزمان من صفوف أتلتيكو مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من أن جريزمان عرض خدماته على برشلونة الإسباني إلا أن النادي الكتالوني الذي كان اقترب منذ فترة من التعاقد مع الفرنسي، قبل أن يجدد الأخير تعاقده مع أتلتيكو مدريد، لا يفكر بالتعاقد مع حالياً.

وذكرت بعض التقارير أن برشلونة يفضل حالياً للتعاقد مع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش من صفوف إينتراخت فرانكفورت.

6- برشلونة يحدد سعر "كوتينيو".. تعرف عليه

وأوضحت التقارير أن إدارة برشلونة حددت مبلغ 100 مليون يورو، للموافقة على الاستغناء عن خدمات "كوتينيو" لفريق مانشستر يونايتد حال أراد النادي الإنجليزي الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية أن كوتينيو تواصل مع بعض نجوم فريق مانشستر يونايتد حول امكانية عودته الى الدوري الانجليزي الذي يفتقده وتحديدا الى اليونايتد حيث انه على معرفة بان فريقه السابق ليفربول لا يريد استرجاعه.

وتوترت علاقة "كوتينيو" مع جماهير برشلونة في الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستواه.

7- مفاجأة.. برشلونة يخطط لضم نجم ريال مدريد

يرغب مسئولو نادي برشلونة الإسباني في التوقيع مع فرانشيسكو إيسكو نجم ريال مدريد، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إسبانية حسب ‏RadioCat، إن قبل التوقيع مع فيليب كوتينيو تواصل برشلونة مع والد إيسكو، وكان الخيار رقم واحد لتعويض إنييستا.

وبعد عدم انسجام كوتينيو مع البارسا في الفترة الأخيرة، وعدم حجز مكان أساسي في التشكيل، استرجع مسئولي برشلونة فكرة التعاقد مع إيسكو.

8- حقيقة طلب برشلونة التعاقد مع سينسي

رد جيوفاني كارنيفالي، المدير التنفيذي لنادي ساسولو الإيطالي على شائعات رغبة برشلونة في التعاقد مع لاعب لاوسط الفريق ستيفانو سينسي خلال الفترة القادمة.

نشر موقع الكالتشيو ميركاتو تصريحات كارنيفالي الذي قال: هناك علاقات جيدة مع نادي برشلونة، حصلنا على توقيع مارلون من قبل، ورحل بواتينج على سبيل الإعارة لهم في يناير الماضي.

واضاف: سينسي يعد لاعبًا مهمًا، ولديه العديد من الصفات الرائعة، ليس صحيحًا أن برشلونة طلب التعاقد معه، لقد تحدثنا معهم فقط، ونعتقد أن هذه الشراكة يمكن أن تكون ذات مستقبل عظيم

9- شقيقة جريزمان تصدم برشلونة

تحدتث مود جريزمان، أخت أنطوان جريزمان، عن مستقبل مهاجم أتلتيكو مدريد، خلال الفترة المقلبة.

وتم ربط اللاعب الدولي الفرنسي بالانتقال إلى فريق برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن جانهبا قالت شقيقة اللاعب: سنرى جميعا بعضنا البعض للتقييم عندما نعود، أنطوان سيكون لديه منظور ضروري، إذا كان هناك نادي نتواصل معه في هذه اللحظة ، فهو أتلتيكو مدريد وليس ناديًا آخر.

من جهتي، أسافر إلى الجانب الآخر من العالم ، ويمكنني أن أؤكد لكم أنه لا يوجد شيء يحدث الآن، من المرهق أن تقرأ كل يوم أشياء جديدة حول ما يفكر به أخي حول هذا الشخص والشخص الذي يقول انه يعرف ماذا.

وواصلت: يشعر أنطوان بخيبة أمل بسبب الإقصاء في دوري الأبطال، لأن أحد أهدافه في أتلتيكو كان الفوز بكأس أوروبا في ملعبه.

10- بايرن ميونيخ يخطط لخطف هدف برشلونة

اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن نادي بايرن ميونيخ دخل في صراع التعاقد مع نيكولاس بيبي مهاجم فريق ليل الفرنسي للظفر بخدماته في الصيف المقبل.

ذكرت صحيفة سبورت، أن بايرن ميونيخ يستعد لتقديم عرضاً رسمياً بقيمة 80 مليون يورو من أجل التعاقد مع نيكولاس بيبي لتعزيز الصفوف.

واضافت الصحيفة، أن رئيس نادي ليل جرارد لوبيز اشار إلى أن هناك الكثير من العروض المقدمة للاعب ولكن لم يتم التوصل لاي اتفاق رسمي حول رحيله.

دخول بايرن ميونيخ في صفقة التعاقد مع نيكولاس بيبي رفع حالة التأهب في برشلونة بعدما أدرج النادي الكتالوني اسمه في قائمة التعاقدات المحتملة بعدما عقد اتصالات مع وكيل اللاعب ورئيس النادي الفرنسي.