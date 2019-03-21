رياضة | نجم ريال مدريد يصدم منتخب كتالونيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يصدم منتخب كتالونيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن منتخب كتالونيا، قام بالتواصل مع أحد نجوم ريال مدريد، لإقناعه بالإنضمام خلال الفترة المقبلة للمنتخب الصاعد حديثًا.

وأفادت التقارير أن منتخب كاتالونيا تواصل مع ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد، لمعرفة ما إذا كان سيكون مستعدًا للعب مع الفريق في مباراة ودية ضد فنزويلا في جيرونا.

وأكدت التقارير أن مهاجم ريال مدريد الذي ولد في مدينة برشلونة، قام برفض العرض، حيث أنه يركز على رغبته في إنهاء الموسم بشكل جيد لإقناع زيدان.