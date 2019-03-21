رياضة | ريال مدريد يفتح خزائنه للتعاقد مع زميل محمد صلاح

الجدير بالذكر ان هناك عمل شاق يبذله فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، للتعاقد مع النجم السنيغالي، حيث يمثل الجناح الأيسر أحد أهم التعاقدات لمدرب زين الدين زيدان للتعديم في الموسم المقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديفينسا سنترال" فإنه ومع ذلك، ستواجه ريال مدريد عقبة كبيرة في اخراج ماني من ليفربول فبعد التخلي عن كوتينيو لبرشلونة مقابل 150 مليون يورو، فإن 'الريدز' لن يخفضوا هذا الرقم في مطالباتهم فيما يتعلق بماني.

وسيكون على فلورنتينو أن يحاول محاولة إقناع الإنجليز ببيع أفضل لاعب عندهم بمبلغ أقل من كوتينهو، ونضع في الاعتبار أن ماني لاعب أفضل بكثير من البرازيلي مسألة معقدة، على الرغم من أن فلورنتينو هو المسؤول عن التفاوض، فكل شيء ممكن وسيسعد زيدان بالقيام بذلك.

الجدير بالذكر ان قيمة 85 مليون يورو بحسب موقع ترانسفير ماركت المتخصص في القيم السوقية للاعبين سيتعين على مدريد دفع هذا المبلغ ومع ذلك، فإن ليفربول سيحاول تضخيم السعر قدر الإمكان، في حالة الاضطرار إلى بيعه ،

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المبلغ الذي يكسر سوق التعاقدات في الواقع، فإن انتقالات ماني الثلاثة التي شارك فيها طوال مسيرته كانت دائماً أعلى من حيث المال مقارنة بالتقييم النظري أولهم، في عام 2012، من ماينز الى سالزبورج مقابل 4 ملايين يورو عندما كانت قيمته المقدرة 400 الف يورو.

في وقت لاحق، عام 2014 ، وقع اللاعب الأفريقي مع ساوثهامبتون بعد أن دفع الانجليز 23 مليون يورو وكانت قيمته السوقية حوالي 7.5 مليون يورو أخيرًا، في آخر انتقال إلى ليفربول في 2016 ، دفع الريدز 41.2 مليونًا على الرغم من أن قيمته في تلك اللحظة كانت 20 مليون يورو.

ماني هو اللاعب الذي يكلف كثيرًا في السوق ومع ذلك، إذا نجح فلورنتينو في إقناع ليفربول وسيكون ربما واحدة من أغلى التعاقدات في تاريخ النادي الأبيض وكل ذلك بسبب برشلونة ويأسهم في وقت دفع مبالغ باهظة في كوتينيو (150 مليون) ، ديمبيلي (130) أو دي يونج (90).