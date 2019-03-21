- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم جوريتسكا ينقذ المنتخب الألماني من السقوط أمام صربيا وديا.. فيديو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فرض المنتخب الصربى التعادل الإيجابى 1-1 على مضيفه الألمانى فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما على ملعب "فولكسفاجن آرينا" فى مدينة فولفسبورج.
انتهى الشوط الأول بتقدم صربيا بهدف سجله نجم اينتراخت فرانكفورت المتألق هذا الموسم لوكا جوفيتش من ضربة رأس، قبل أن يسجل ليون جوريتسكا لاعب بايرن ميونخ هدف التعادل لمنتخب الماكينات فى الدقيقة 69 بمهارة رائعة.
وتعرض بافكوف لاعب المنتخب الصربى للطرد فى الوقت بدل الضائع من اللقاء الحصوله على انذارين.
ويستعد منتخب المانيا لخوض مواجهة هولندا يوم الأحد المقبل فى تصفيات يورو 2020، فيما ستلتقى صربيا مع المنتخب البرتغالى يوم الاثنين القادم فى نفس التصفيات.
جوفيتش يسجل هدف صربيا
ريوس وجوفيتش
فرحة الهدف الأول
لقطة من اللقاء
ليروى سانى
كانت هذه تفاصيل خبر جوريتسكا ينقذ المنتخب الألماني من السقوط أمام صربيا وديا.. فيديو... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.