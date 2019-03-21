شكرا لقرائتكم جوريتسكا ينقذ المنتخب الألماني من السقوط أمام صربيا وديا.. فيديو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فرض المنتخب الصربى التعادل الإيجابى 1-1 على مضيفه الألمانى فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما على ملعب "فولكسفاجن آرينا" فى مدينة فولفسبورج.

انتهى الشوط الأول بتقدم صربيا بهدف سجله نجم اينتراخت فرانكفورت المتألق هذا الموسم لوكا جوفيتش من ضربة رأس، قبل أن يسجل ليون جوريتسكا لاعب بايرن ميونخ هدف التعادل لمنتخب الماكينات فى الدقيقة 69 بمهارة رائعة.

وتعرض بافكوف لاعب المنتخب الصربى للطرد فى الوقت بدل الضائع من اللقاء الحصوله على انذارين.

ويستعد منتخب المانيا لخوض مواجهة هولندا يوم الأحد المقبل فى تصفيات يورو 2020، فيما ستلتقى صربيا مع المنتخب البرتغالى يوم الاثنين القادم فى نفس التصفيات.



جوفيتش يسجل هدف صربيا

ريوس وجوفيتش

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فرحة الهدف الأول

لقطة من اللقاء

ليروى سانى