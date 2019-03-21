شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة..مفارقات مثيرة في 19 مواجهة للأهلى وفرق جنوب افريقيا قبل لقاء صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت قرعة دورى أبطال أفريقيا عن مواجهة الأهلي لمنافسه صن داونز بطل جنوب أفريقيا فى دور الـ 8 للبطولة.

وستقام مباراة الذهاب أحد يومي 5-6 أبريل المقبل فى بريتوريا، على أن تقام مواجهة الإياب أحد يومي 12-13 من الشهر ذاته على ملعب "برج العرب".

وشهدت مواجهات الأهلى وأندية جنوب أفريقيا مفارقات وأرقام مثيرة يمكن معرفتها من هذا الرابط: