سوبر كورة..مفارقات مثيرة في 19 مواجهة للأهلى وفرق جنوب افريقيا قبل لقاء صن داونز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت قرعة دورى أبطال أفريقيا عن مواجهة الأهلي لمنافسه صن داونز بطل جنوب أفريقيا فى دور الـ 8 للبطولة.
وستقام مباراة الذهاب أحد يومي 5-6 أبريل المقبل فى بريتوريا، على أن تقام مواجهة الإياب أحد يومي 12-13 من الشهر ذاته على ملعب "برج العرب".
وشهدت مواجهات الأهلى وأندية جنوب أفريقيا مفارقات وأرقام مثيرة يمكن معرفتها من هذا الرابط:
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