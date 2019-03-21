أخبار الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 20 / 3 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب مصر مرانا صباحيا غدا بالملعب الفرعى ببرج العرب، قبل سفر البعثة إلى النيجر، خاصة أن المنتخب لن يخوض سوى مرانا وحيدا فى النيجر بعد غد الجمعة على ملعب الجنرال سيناى كاونتشى الذى يستضيف اللقاء.

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