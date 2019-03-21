شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الأهلى يهزم الجمارك النيجيرى فى ختام الدور الأول للبطولة الأفريقية للطائرة سيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الجمارك الكينى بنتيجة 3 / 0 فى إطار ختام الدور الأول بالبطولة الأفريقية للأندية التى يستضيفها النادى الأهلى ، ليتأهل إلى ربع النهائى.

و شهد مشوار الأهلى فى هذه البطولة تحقيق الفوز على كلا من ، كانون الكونغولى و يو أس أف أ ى البوركينى بنفس النتيجة فى اول و ثان لقاءاته .

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كما شهد ختام الدور الأول أيضا خسارة الصيد أمام ريفينيو الرواندى بنتيجة و سبورتنج من دى جى اس بى الكونغولى بنتيجة ، بينما نجح الشمس فى الفوز على السجون الكينى بنتيجة .