صور.. الأهلى يهزم الجمارك النيجيرى فى ختام الدور الأول للبطولة الأفريقية للطائرة سيدات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الجمارك الكينى بنتيجة 3 / 0 فى إطار ختام الدور الأول بالبطولة الأفريقية للأندية التى يستضيفها النادى الأهلى ، ليتأهل إلى ربع النهائى.
و شهد مشوار الأهلى فى هذه البطولة تحقيق الفوز على كلا من ، كانون الكونغولى و يو أس أف أ ى البوركينى بنفس النتيجة فى اول و ثان لقاءاته .
كما شهد ختام الدور الأول أيضا خسارة الصيد أمام ريفينيو الرواندى بنتيجة و سبورتنج من دى جى اس بى الكونغولى بنتيجة ، بينما نجح الشمس فى الفوز على السجون الكينى بنتيجة .
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