النحاس: ما فعلناه أمام الزمالك يُحسب للاعبين.. واقتنصنا نقطة من فريق كبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أشاد عماد النحاس المدير الفني لنادي المقاولون العرب، بمستوى لاعبيه بعد التعادل مع الزمالك 2-2 بمسابقة الدوري الممتاز.

وقال النحاس في تصريحات بعد المباراة "كنا نواجه فريق كبير، أشكر اللاعبين على ما قدموه خلال المباراة من جهد وتنفيذ للتعليمات".

واستمر "أن تتأخر أمام فريق بحجم الزمالك مرتين وتتعادل، فهذا أمر يحسب للاعبين، المباراة كانت في توقيت مهم بالنسبة لنا، وأيضا بالنسبة للزمالك".

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وصرح "الزمالك عائد من مهمة أفريقية، نبارك له التأهل، ونتمنى له وللأهلي التوفيق في المشوار الأفريقي، الزمالك أيضا ينتظر مواجهة الأهلي في الدوري، ونحن ننافس على المركز الرابع".

وواصل "قدمنا مباراة كبيرة رغم الضغوط التي احاطت المباراة، تأجلت مرتين، أتمنى الإستمرار على نفس المستوى في الفترة المقبلة وأن تكون انطلاقة للمقاولون".

واختتم "التغيرات التي حدثت بالمباراة كانت جيدة، بالطبع كان هناك فترة راحة لنا اقتربت من الـ20 يوم، لكن أيضا أن تلعب مباريات بشكل غير مضغوط أمر يساهم في تألقنا".