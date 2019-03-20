شكرا لقرائتكم مايكون يعود من الإصابة ويشارك في تدريبات النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي النصر، يوم الأربعاء، عن جاهزية البرازيلي مايكون بيريرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

وقال النصر في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : اجتاز محترف الفريق الأول مايكون بيريرا فحوصات واختبارات العودة للعب باستخدام أجهزة قياس الأداء العضلي، حيث أثبتت النتائج جاهزيته البدنية واللياقية والعضلية الكاملة للمشاركة في المنافسات القادمة.

وتعرض مايكون "30 عاما" للإصابة في أواخر الشهر الماضي، وقبل مواجهة الفريق ضد الشباب في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، غاب على إثرها عن النصر طيلة الفترة الماضية.

وشارك المدافع البرازيلي في الحصة التدريبية التي أجراها النصر، يوم الأربعاء، وظهر في الصور التي نشرها الحساب الرسمي للنادي على "تويتر" في التدريبات الجماعية.