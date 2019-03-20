الزمالك مهدد بتلقي صدمة قوية قبل لقاء القمة بسبب النقاز

تعرض الدولي التونسي حمدي النقاز، ظهير ايمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لإصابة في مباراة الفريق أمام المقاولون العرب.

وشعر حمدي النقاز بالإصابة بشد في العضلة الأمامية وطلب التغيير.

وبات النقاز مههدا بالغياب عن اللقاء المرتقب أمام الأهلي في قمة الدوري المصري والمقرر لها نهاية الشهر.

وتعادل فريق الزمالك على فريق المقاولون العرب 2-2 في المباراة التي أقيمت بين الطرفين في الجولة الـ25 من عمر الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 53 متصدرًا جدزول ترتيب الدوري، ويرتفع رصيد المقاولون العرب للنقطة 35 في المركز السادس، قبل مواجهة القمة بين قطبي الكرة المصرية يوم 30 من الشهر الجاري.