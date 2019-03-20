رسميا.. الزمالك يواجه حسنية أغادير في ربع نهائي الكونفدرالية

أسفرت قرعة الدور ربع ونصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تقام في مصر بأحد فنادق القاهرة، عن مواجهة نادي الزمالك أمام نظيره حسنية أغادير المغربي، في دور الـ 8 من كأس الكونفدرالية.

ويقام ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية يوم 7 أبريل المقبل في القاهرة، والإياب يوم 14 من نفس الشهر في المغرب.

وفي حال تأهل الزمالك للدور نصف النهائي، سيواجه الفائز من لقاء الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي.

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وسيقام ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية يوم 28 ابريل المقبل في المغرب أو القاهرة، ومباراة الإياب يوم 5 مايو.

ويقام لقاء النهائي يوم 19 مايو المقبل، والإياب يوم 26 مايو.

وحسم الزمالك تأهله للدور ربع النهائي، بعد أن تصدر ترتيب المجموعة الرابعة من دور المجموعات، برصيد 9 نقاط، بعد أن حقق الفوز في مباراتين، والتعادل والتي ضمت كلًا من جورماهيا الكيني الذي تأهل كثاني المجموعة برصيد 9 نقاط، ونصر حسين داي الجزائري، وبترو أتلتيكو الأنجولي.