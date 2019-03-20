احمد الشناوي: أخطاء تحكيمية مؤثرة لـ" الحنفي" في لقاء الزمالك والمقاولون

اكد احمد الشناوي الخبير والمحاضر الدولي للتحكيم ان محمد الحنفي حكم لقاء الزمالك والمقاولون اليوم " الثلاثاء" وقع ومساعداه في أخطاء عديدة ومؤثرة على مجريات المباراة.

اكد الشناوي في تصريحات خاصة لـ"الوفد" أن ضربة جزاء الزمالك صحيحة ، والتي سجل منها طارق حامد هدف فريقه الثاني لوجود ضرب وعرقلة بالقدم داخل منطقة الجزاء رغم ان حامد ربما دخل

منطقة الجزاء قبل تسديد محمود علاء للكرة.

وأضاف الشناوي أنه لاتوجد اى عرقلة او دفع في الكرة المشتركة بين الونش مدافع الزمالك و احمد على مهاجم المقاولون بعد أن تابع الكرة من كل الزوايا مشير إلى ان الحكم ربما رأى شيئا لم نراه !

وقال أن الحكم المساعد أخطأ في احتساب تسلل على احمد على كاد ينفرد بالكرة رغم انها لم تكن تسللا مشيرا الى ان احتجاج البعض على لمس الكرة ليد مدافع المقاولون والمطالبة بضربة جزاء بعد هدف المقاولون الثاني غير صحيح لان الكرة لم تلمس يده.

ونفى الشناوي وضع درجة لحكام اللقاء لوجود اخطاء مؤثرة حتى لو أدار الحكم اللقاء بنسبة اجادة مائة في المائة فطالما هناك خطأ ولو وحيد مؤثر يٌخرج الحكم من إطار الإجادة والتقييم الإيجابي.